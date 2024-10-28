Посольство РФ отреагировало на арест собственности в Финляндии

Посольство России в Финляндии сообщило, что дипведомство официально не предупредили об аресте российской собственности. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказали в посольстве, никаких официальных уведомлений со стороны Хельсинки в посольство не поступало. В данный момент сотрудники диппредставительства разбираются в ситуации. При этом дипломаты также рассказали, что пока рано оценивать происходящее, а также говорить о потенциальном ответе со стороны России.

«Информацию о том, что на ряд объектов недвижимости в Финляндии, находящихся в собственности Российской Федерации, якобы наложен арест, посольство получило из СМИ 28 октября с. г. Официальных уведомлений от финских властей на этот счет в посольство не поступало. Работаем над прояснением ситуации. Запросили соответствующую информацию у Службы судебных приставов и МИД Финляндии. Ждем реакции», — рассказали там.

Ранее в Финляндии конфисковали собственность России по иску Украины.