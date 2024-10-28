Песков высказался о сроках визита президента Ирана в РФ

Сроки визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию пока не определены. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

"Пока нет. Мы сообщим", - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в ходе визита президента Ирана в Россию планируется подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Сам Пезешкиан 23 октября на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани выразил надежду на подписание договора с РФ "при первой возможности". Еще 4 октября посол исламской республики в Москве Казем Джалали сообщил, что договор полностью готов к заключению. Путин одобрил проект соглашения 18 сентября. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что не следует надолго откладывать подписание документа.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван стать важнейшим этапом в развитии отношений РФ и Ирана, которые переживают беспрецедентный подъем. По словам официальных лиц двух стран, соглашение охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и откроет новые горизонты в различных областях российско-иранского взаимодействия, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. В настоящее время государства руководствуются положениями Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном 2001 года.