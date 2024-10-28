Песков сообщил о подготовке визита Путина в Казахстан

Кремль сейчас готовит визит президента России Владимира Путина в Казахстан, даты поездки будут названы позже, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в ноябре

Как следует из протокола межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном, выдержки из которого приводило агентство КазТАГ, Путин может посетить эту страну с государственным визитом 27 ноября.

"Визит действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем", - сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли ожидается такая поездка.