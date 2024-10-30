Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление генсека НАТО о военных КНДР в Курской области, напомнив, что ранее на эту тему уже высказался Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС российский лидер отметил, что Москва и Пхеньян подписали договор о стратегическом партнёрстве, который позволяет при необходимости оказывать друг другу помощь, в том числе военную. Сейчас стороны обсуждают имплементацию этого соглашения. Путин подчеркнул, что военные НАТО уже давно напрямую участвуют в боевых действиях и именно альянс несёт ответственность за эскалацию конфликта. Эксперты разделяют эту точку зрения и отмечают, что сотрудничество России и КНДР соответствует всем международным нормам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о военных КНДР в России.

CNN: спецназ КНДР уже «переброшен на Украину»

«Мне нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент Путин на заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита БРИКС, который состоялся в Казани», — сказал он.

Напомним, 28 октября Рютте заявил, что северокорейские военные якобы прибыли на территорию Курской области.

«Я могу подтвердить, что в Россию были направлены северокорейские войска и что в Курской области задействованы северокорейские военные подразделения», — приводит его слова Politico.

Генсек назвал это «значительной эскалацией в продолжающейся вовлечённости КНДР» в конфликт и «опасным расширением» войны.

Ранее подобные утверждения западных официальных лиц прокомментировал президент России. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани он напомнил, что недавно Госдума одобрила Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна. В четвёртой статье этого документа говорится, что в случае нападения на одну из сторон другая «незамедлительно окажет военную и иную помощь».

При этом российский лидер не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о присутствии корейских военных в РФ.

«Что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи №4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс», — сказал он.

В то же время президент отверг утверждения представителей Запада о том, что возможное сотрудничество российских и корейских военных является эскалацией конфликта. Путин напомнил, что именно действия НАТО, которое накачивает Украину оружием и напрямую участвует в конфликте, привели к эскалации.

«Мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Чёрном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу. То же самое касается инструкторов-военнослужащих, не наёмников, а военнослужащих. То же самое касается использования высокоточного оружия», — подчеркнул Путин.

Запад давно втянулся в войну

Эксперты считают, что США и ЕС уже давно перешли все красные линии и именно на них лежит ответственность за разжигание и разрастание конфликта на Украине.

«Чего там говорить, на днях накрыли группу наёмников — поляков, американцев, ещё кого-то. И это считается у них нормальным! При этом Запад не доказал, что представители КНДР участвуют в конфликте, но уже говорит об эскалации. Такие двойные стандарты ужасают своей наглостью», — заявил в комментарии RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, 28 октября ФСБ сообщила о ликвидации ДРГ, пытавшейся проникнуть на территорию Брянской области. Уничтоженные боевики, предположительно, были иностранцами. На это указывают их личные вещи, документы и оружие.

«На теле одного из уничтоженных обнаружена татуировка 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США», — заявили в ФСБ.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя это сообщение, отметил, что Запад давно уже втянулся в войну против России.

«А потом читаем некрологи в западных СМИ и соцсетях о внезапной смерти какого-нибудь американца или француза. Правда, авторы этих сообщений, как правило, стесняются рассказывать, где, когда и как скончался этот господин. Но чем больше их ляжет в нашей земле, тем большее число людей на Западе будут знать об этом», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Аналогичной точки зрения придерживается заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

«Мы знаем, что западные наёмники участвуют в боях на стороне ВСУ, мы знаем, что Макрон предлагал ввести туда регулярные войска. Может быть, он это и сделал уже секретным образом. По имеющейся информации, там действуют десятки тысяч иностранцев — поляков и не только», — отметил политолог в разговоре с RT.

«Согласно букве договорённостей»

Аналитики также подчёркивают, что российско-корейское сотрудничество в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве отвечает всем международным нормам. Об этом ранее заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Соглашение абсолютно соответствует международным законам, причём в гораздо большей степени, чем те отношения, которые сейчас установились между Евросоюзом, США и Украиной», — заявил в комментарии RT первый зампред Госсовета Республики Крым Сергей Цеков.

Правомочным заключение такого договора назвал и Вадим Козюлин.