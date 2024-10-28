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В России заявили об изменившемся отношении мира к украинскому конфликту

Внимание мирового сообщества в большей степени приковано к конфликту на Ближнем Востоке, чем к украинскому, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, противостояние России и Украины уже не так важно и интересно миру.

В России заявили об изменившемся отношении мира к украинскому конфликту
© Lenta.ru

«Конфликт на Ближнем Востоке находится в острой фазе. Если последует дальнейшая эскалация, это может представлять угрозу не только всему региону, но и миру в целом, — объяснил политик. — На Ближнем Востоке сосредоточена целая палитра интересов разных сторон, эскалация, в частности, грандиозно повлияет на стоимость углеводородов, и в мире этого боятся. Потому понятно, почему к Ближневосточному региону сегодня приковано куда большее внимание, чем к Украине».

На заседаниях международных организаций, по словам Чепы, украинский вопрос поднимается все реже, куда больше времени уделяется попыткам урегулирования конфликта вокруг Израиля.

«Украинский же конфликт уже хотят закрыть с минимальными потерями для себя и максимальными — для России. Проблема Ближнего Востока, несомненно, более острая для мира», — заключил депутат.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план на фоне происходящего на Ближнем Востоке.

Политика
Жозеп Боррель
Алексей Чепа
Госдума
ЕС
Израиль
Украина