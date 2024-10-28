Лавров перечислил условия завершения СВО

Мирный процесс на Украине должен основываться на нейтралитете Киева, прекращении попыток вступления в НАТО и предотвращении роста неонационализма. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мирный процесс должен быть основан на определенных условиях. Украина должна быть нейтральной страной», — передает слова Лаврова РБК.

Он добавил, что необходимо прекратить попытки вовлечения Киева в НАТО, а также остановить распространение неонационалистических настроений.

Лавров оценил искренность попыток достижения мира на Украине

Россия разработала два сценария для урегулирования конфликта на Украине. Выбор между планами зависит от результатов президентских выборов в США. В Кремле осознают непредсказуемость американского электората, так как неясно, кто именно станет президентом. Также упоминается, что будут выдвинуты требования к Украине, но неизвестно, насколько они будут жесткими.