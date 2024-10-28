Глава МИД Германии Анналена Бербок не заслужила приветствия от политиков КНР, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя приезд немецкого политика в Китай, где ее встретили только охранники. В разговоре с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что китайские руководители не обязаны демонстрировать знаки внимания тем, кто их не достоин.

Политики КНР совершенно не обязаны соблюдать те знаки внимания, которые эта приезжая публика заслуживает, а вернее не заслуживает. Охрана в любом случае там была, это уже хорошо. И явно не на трамвае Бербок потом поехала. Так что у них еще есть куда падать, — отметил Климов.

Сенатор посоветовал Бербок и ее коллегам из правящих кругов Германии прислушаться к русской пословице «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». По его словам, глава МИД ФРГ такой же дипломат, как он марсианин. Климов обратил внимание, что при этом политик достаточно молодая и еще может чему-то научиться.

Он напомнил, что история китайской цивилизации в пять раз длиннее немецкой. По словам Климова, если бы в Германии учились у других, а не навязывали свои идеалы, у них могло бы что-то получиться.

Если бы немецкие чиновники учились у других, а не навязывали другим очень спорные виды извращений под предлогом, что это новое мировоззрение, то, может, у них что-нибудь и получилось. Руководители Китая — люди очень рационально мыслящие и, в отличие от этой неолиберальной камарильи, того, что им выгодно и необходимо, они постепенно добиваются, — добавил сенатор.

Ранее появилось видео приезда Бербок в Китай. Немецкую чиновницу встретили в китайском аэропорту только охранники. Как утверждают СМИ, политиков КНР не было.