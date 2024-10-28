Лавров оценил искренность попыток достижения мира на Украине

Далеко не все попытки урегулирования конфликта на Украине являются искренними. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Газета.Ru

«Идей много, далеко не все они продиктованы искренним желанием добиться мира», — сообщил глава МИД. Лавров добавил, что Россия дала оценку ситуации на линии фронта и предложений по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что достичь мира удастся в том случае, если Украина станет нейтральной страной, а также будут прекращены «попытки втянуть ее в НАТО, должны быть пресечены ростки неонационализма». Lenta.ru

До этого стало известно, что план кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине может стать переосмыслением Минских соглашений. Российская газета