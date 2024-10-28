Лавров прокомментировал раздел по Украине в резолюции БРИКС

Раздел по Украине является важнейшим пунктом в резолюции БРИКС, принятой единогласно на саммите в Казани. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе беседы с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей, передает ТАСС.

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«В декларации Казанского саммита украинской теме посвящен один раздел, суть которого сводится к тому, что все согласились с необходимостью урегулировать этот конфликт на основе принципов Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи. Это важнейшая констатация», — заявил Лавров.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал «пророссийскими» лидеров стран, которые предпочли посетить саммит БРИКС в Казани, прошедший 22–24 октября, он считает, что речь на мероприятии якобы шла «про войну» и ее продолжение.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.