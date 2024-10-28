Захарова анонсировала ответ на действия Варшавы относительно генконсульства в Познани

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на действия Варшавы относительно генконсульства в Познани. RT на русском

«Россия обязательно ответит на этот враждебный шаг», — отметила дипломат. По ее словам, позже об этом будет объявлено публично. ТАСС

24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Среди этих сотрудников — три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше. Газета.Ru