Шойгу в Абу-Даби встретился с президентом ОАЭ

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты провел встречу с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу был принят в Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе встречи обсуждались итоги состоявшегося государственного визита президента ОАЭ в Российскую Федерацию и реализацию достигнутых договоренностей между президентами России и ОАЭ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Шойгу отметил важное значение данного визита для российско-эмиратских отношений и его широкий резонанс в российском обществе.