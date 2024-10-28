Лавров оценил заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР

Заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР являются «попыткой задним числом» оправдать отправку западных военных на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По словам Лаврова, давно известно, что западные военные работают на Украине, и это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России.

«Что касается наших отношений с КНДР, то мы уже не раз говорили, что договор не является секретным, он является открытым, весь текст опубликован и он ни в коей мере не нарушает никакие положения международного права», - заметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей.

Глава МИД России особо отметил, что позиция Москвы - абсолютно честна и открыта, и назвал «лукавыми» заявления Запада о том, что «под каким-то предлогом они направят войска на Украину»».

«Это, наверное, просто попытка «задним числом» оправдать то, что уже давно происходит», - констатировал Сергей Лавров.

Ранее в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

Путин ответил на вопрос о присутствии военных из КНДР в зоне спецоперации

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у американских властей есть доказательства отправки северокорейских военных в Россию. Но, по его словам, цель развертывания военных КНДР пока не ясна.