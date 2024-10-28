Сенатор Джабаров ответил на слова главы Бундесбанка о насмешке России

Заявление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, назвавшего насмешкой предложение России о сотрудничестве, ничто иное, как выражение детской обиды. Такую позицию NEWS.ru озвучил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Ранее Нагель связал экономические проблемы Германии с конфликтом на Украине, а также отметил, что выступления российских коллег о важности международного сотрудничества сводят его с ума. Об этом он заявил после встречи министров финансов и управляющих Центробанков стран G20, о чем информировало агентство Bloomberg.

По мнению Джабарова, слова главы Бундесбанка вызывают сожаление.

«Такие заявления — это какие-то детские обиды. Мы не собираемся ничего предлагать Германии, мы без них обойдемся, лишь бы немцы обошлись без нас. Ведь чем дальше развивается ситуация, тем хуже будет для немецкой экономики», — сказал сенатор.

Он добавил, что на самом деле в ФРГ понимают, что проблемы в немецкой экономике создала не Россия, а США. Кроме того, в ухудшении положения государства виноваты сами немецкие политики, поскольку никто не просил Германию вмешиваться в конфликт на Украине, отметил Джабаров.

«И когда их политики и лидеры экономики поймут, что это их вина прежде всего, тем лучше будет для самой Германии. Мы свою позицию уже высказали, а они пусть решают, по какому пути дальше следовать», — подытожил парламентарий.

Как писала «Парламентская газета», кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил, что передача Украине дальнобойных ракет Taurus не втянет ФРГ в конфликт. Он уточнил, что поставка такого оружия это «что угодно, но не вступление в войну». Между тем Минобороны России изучает различные варианты ответа на возможные удары Украины иностранным оружием вглубь территорий РФ.