Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит БРИКС в Казань попросил отменить открытую часть беседы с президентом России Владимиром Путиным. Просьба была исполнена, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ura.Ru

«Что касается отсутствия открытой части беседы, то да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша, все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу», — заявил официальный представитель Кремля. Lenta.ru

Гутерриш посетил Россию впервые с 2022 года. Российская газета