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Путин исполнил просьбу главы ООН о приватности во время саммита в Казани

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита на саммит БРИКС в Казань попросил отменить открытую часть беседы с президентом России Владимиром Путиным. Просьба была исполнена, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин исполнил просьбу главы ООН во время саммита в Казани
© Официальный сайт Европарламента
«Был обмен мнениями по разным вопросам. Что касается отсутствия открытой части беседы, да, она была отменена по просьбе господина Гутерриша. Это был наш гость, и мы удовлетворили эту просьбу», — поделился Песков с журналистами.