Кремль ответил на обвинения Грузии во вмешательство России в выборы

Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии во время выборов там в парламент страны и не собирается этого делать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Невооруженным взглядом видны попытки вмешательства, но не со стороны России... Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся», — сказал он. RT на русском

Согласно официальным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54,08% голосов, получив 89 из 150 мандатов в парламенте. После выборов президент Зурабишвили заявила, что Грузия стала «жертвой российской спецоперации» и Москва якобы активно вмешивалась в выборы. Ura.Ru