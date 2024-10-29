Песков: у РФ нет ни права, ни желания, ни намерения вмешиваться в дела Грузии

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Грузии, у Москвы нет ни желания, ни намерения это делать. Таким образом отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу на брифинге прокомментировать итоги выборов в закавказской республике и альтернативные варианты их исхода.

"Мы никоим образом и не имеем права, и не имеем желания, и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии. Никогда это не делали", - подчеркнул представитель Кремля.