Франция цепляется за уходящую эпоху гегемонии Запада и рискует остаться на задворках истории. С таким обращением по случаю 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Францией и СССР выступил МИД России.

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«Доминирование Запада уходит в прошлое, и Франция, цепляясь за это прошлое, рискует оказаться на задворках исторического процесса. Чем раньше в Париже это осознают, тем лучше будет для самой Франции и французов», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также выразили надежду, что «французский народ скажет свое слово», и между Москвой и Парижем вновь «возродятся те чувства симпатии, уважения и сопричастности историческим судьбам друг друга».

Ранее российское посольство в Париже предупредило, что заявления французских официальных лиц о допустимости размещении западных сил на территории Украины и практические шаги в этом направлении приведут к столкновению НАТО с Россией.