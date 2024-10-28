Стало известно о возможной отставке губернатора Коми

До конца 2024 года в отставку с поста губернатора может уйти глава Республики Коми Владимир Уйба. Об этом стало известно в понедельник, 28 октября.

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По неподтвержденной информации, окончательное решение об отставке будет принимать президент России Владимир Путин. Причиной сложения полномочий является негативное отношение власти к Уйбе. Политик не раз становился участником конфликтов в регионе.

— Он пришел в регион на плохое наследство. Гапликов (предыдущий губернатор — прим. «ВМ») оставил тяжелую ситуацию во внутренней политике, распустил местную элиту, — говорится в статье.

При этом журналисты уточнили, что экономика Коми держится на нескольких крупных корпорациях, передают «Ведомости».

12 октября Путин утвердил новый состав совета по развитию физической культуры и спорта. Согласно президентскому указу, в него не вошли секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и экс-глава Федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

10 октября Путин подписал указ об отставке Анатолия Антонова с поста посла РФ в Соединенных Штатах. До этого он освободил Владислава Масленникова от обязанностей посла РФ в Черногории.