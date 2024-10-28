В Министерстве иностранных дел России выразили мнение, что Франция рискует оказаться на задворках исторического процесса. RT на русском

«Доминирование Запада уходит в прошлое, и Франция, цепляясь за это прошлое, рискует оказаться на задворках исторического процесса. Чем раньше в Париже это осознают, тем лучше будет для самой Франции и французов», — заявили в ведомстве. ТАСС

Там уверены, что через какие бы испытания ни пришлось еще пройти российско-французским отношениям, французский народ скажет свое слово, и страны преодолеют нынешний кризис. Москва24