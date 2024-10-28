Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС в Казани подарил российскому лидеру Владимиру Путину картину, написанную в технике сохраи. Об этом пишет The Times of India со ссылкой на источники. Газета.Ru

Сохраи - это народная традиция живописи, которая ведет свою историю от наскальных рисунков. В основном она распространена в деревнях района Хазарибаг в штате Джаркханд, где в этой технике расписывают глиняные стены домов. Искусство передается по наследству дочерям от матерей. ТАСС

Индийский лидер также презентовал президенту Ирана Масуду Пезешкиану вазу из морских раковин, а президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву – картину племени варли. Деловая газета «Взгляд»