Путин продлил Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока пребывания на посту главы Следственного комитета Александру Бастрыкину, которому уже исполнился 71 год. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», - отмечается в распоряжении, подписанном 28 октября.

Бастрыкин возглавляет Следственный комитет России с 14 января 2011 года. Он стал первым и пока единственным главой СК России с момента его выделения в отдельное ведомство.

Является заслуженным юристом Российской Федерации. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Почета, орденом Александра Невского. Принимал участие в расследовании ряда резонансных уголовных дел. В частности, возглавлял бригаду Следственного комитета при прокуратуре из более 200 следователей и около 30 прокуроров-криминалистов, которые работали в Южной Осетии после нападения Грузии. По итогам их работы Россия передала в Международный суд в Гааге более 500 томов уголовного дела. Также Бастрыкин руководил расследованием убийства 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края.