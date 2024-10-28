Шойгу направился с рабочим визитом в ОАЭ

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отправился с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты для переговоров с высшим руководством страны.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата российского Совета безопасности.

«В ходе двухдневного визита в столице Абу-Даби запланированы встречи с высшим руководством ОАЭ. Как ожидается, Шойгу примет президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян», — цитирует заявление ТАСС.

В сентябре Шойгу посетил Иран с необъявленным визитом.