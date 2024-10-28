Запад не признает результаты парламентских выборов в Грузии, так как Вашингтон и Брюссель не могут смириться с тем, что все больше государств выбирают путь суверенного развития. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон (да, тот самый Джонсон, который приказал от имени англосаксов режиму Зеленского выйти из стамбульского мирного процесса, и отправив тем самым на убой сотни тысяч украинцев) уже вовсю вопит о вмешательстве России и якобы имевших место фальсификациях. ЕС грозит на внеочередном саммите вынести на отдельное обсуждение "грузинский вопрос". Только, господа, это не Россия вмешивается, а Вашингтон и Брюссель никак не могут смириться с тем, что все больше государств выбирают собственный путь суверенного развития и отказываются быть их вассалами", - написал политик в своем телеграм-канале.

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Слуцкий считает, что грузины проголосовали не за пророссийский курс, а за интересы своей страны и независимость. Он отметил, что международные наблюдатели признали результат выборов легитимным. По его мнению, выборы не признают те, кто активно продвигает русофобию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что результат прошедших выборов можно приравнять к подчинению Грузии России, призвав к акциям протеста. По словам Слуцкого, таким образом она призывает к новой "цветной революции" по западным лекалам.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным подсчета голосов с 99,64% участков, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 54,08%, она побеждает и имеет право единолично формировать правительство.