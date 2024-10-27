Захарова задала вопрос Зурабишвили на фоне ее заявления о непризнании итогов выборов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании итогов выборов поинтересовалась, чем грузинское будущее хуже европейского.

Дипломат процитировала Зурабишвили, которая заявила, что признание итогов выборов означало бы «подчинение Грузии России». Грузинский лидер также заявила, что «никто не может отнять у Грузии европейское будущее».

«У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции», — написала Захарова в Telegram.

Зурабишвили ранее заявила, что не признаёт итоги выборов, и призвала к протестам.

Она также назвала нелегитимным действующее правительство.