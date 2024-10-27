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Захарова спросила у президента Грузии, чем грузинское будущее хуже европейского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании итогов выборов поинтересовалась, чем грузинское будущее хуже европейского.

Захарова задала вопрос Зурабишвили на фоне ее заявления о непризнании итогов выборов
© РИА Новости

Дипломат процитировала Зурабишвили, которая заявила, что признание итогов выборов означало бы «подчинение Грузии России». Грузинский лидер также заявила, что «никто не может отнять у Грузии европейское будущее».

«У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции», — написала Захарова в Telegram.

Зурабишвили ранее заявила, что не признаёт итоги выборов, и призвала к протестам.

Она также назвала нелегитимным действующее правительство.

Политика
Саломе Зурабишвили
Мария Захарова
МИД России
Москва
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