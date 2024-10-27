Захарова сделала заявление о вмешательстве в выборы в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на факт вмешательства Великобритании в выборы США в пользу кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.

"Находящиеся у власти в Соединенном Королевстве лейбористы командируют 100 специалистов, чтобы помешать (кандидату от республиканцев - прим. ТАСС) Дональду Трампу стать президентом США", - написала дипломат в Telegram-канале.

"Собственно хочется уточнить: а это не вмешательство Британии в американские выборы, да еще в пользу одного конкретного кандидата", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ предположила, что у демократов дела "идут совсем плохо", поэтому они вынуждены обращаться за помощью к "своим бывшим хозяевам".

"Есть еще один вариант - Штаты просто любят, когда в их выборы вмешиваются, пока они вмешиваются в чужие выборы, - продолжила Захарова. - Эдакий электоральный свинг". По ее словам, новости в прессе показывают, что 100 партийных активистов из другого государства будут активно участвовать в кампании по поддержке Харрис в колеблющихся штатах: Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании, а также Вирджинии. "В 1773 году американцы устроили знаменитое Бостонское чаепитие. Дональд Трамп уже использует лозунг того времени - "британцы идут!". Правда, и островитяне не лыком шиты, - напомнила Захарова. - Про это сегодня редко вспоминают, но в 1814 году они сожгли американцам здание Конгресса и Белый дом".

Вместе с тем дипломат акцентировала внимание на том, что в новейшей истории обвинения США в адрес других стран в попытках вмешательства в американские выборы звучат гораздо чаще "собственного гимна".

Захарова отреагировала на постоянные обвинения во вмешательстве в выборы США

Выборы президента США пройдут 5 ноября.