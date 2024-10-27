Захарова отреагировала на постоянные обвинения во вмешательстве в выборы США

Обвинения во вмешательстве России и других государств в ход американских выборов звучат даже чаще гимна США. С таким заявлением на своем канале в Telegram выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«В новейшей истории обвинения во вмешательстве других стран в американские выборы звучат от Вашингтона чаще собственного гимна», — написала дипломат.

По словам Захаровой, США «просто любят, когда в их выборы вмешиваются», когда как сам Вашингтон позволяет себе вмешиваться в чужие выборы.

«Эдакий электоральный свинг», — сыронизировала она.

Ранее агентство Reuters выяснило, что связанная с Тегераном группа иранских хакеров взломала почту американского бизнесмена и кандидата в президенты США Дональда Трампа и пересылала адресованные ему письма его политическим конкурентам из Демократической партии и независимым журналистам.