Песков объяснил, почему Путин и президент ОАЭ долго не выходили из машины

Президент РФ Владимир Путин, находясь в машине с лидерами других стран, ведет на месте субстантивные переговоры, в салоне также присутствует переводчик.

Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заминку в Кремле, когда Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян долго не выходили из "Ауруса" российского лидера.

"Там продолжались переговоры", - пояснил Песков.

"Дело в том, что когда они ездят в машине, они ж не просто в окошко смотрят. Там ведутся субстантивные переговоры, с ними переводчик в машине, - добавил представитель Кремля. - И уже конкретика обсуждается. Просто какой-то сюжет потребовал того, чтобы, не прерываясь, его исчерпывающе объяснить".

Официальный визит Аль Нахайяна в Москву начался 21 октября, однако президент ОАЭ прибыл по приглашению Путина накануне вечером. Российский лидер принял его за неформальным ужином в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Перед переговорами в Кремле два президента также посетили подмосковную Примаковскую гимназию.