Лавров прокомментировал слова Трампа об ударах по Москве

Заявление экс-президента США Дональда Трампа в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о якобы угрозах ударить по Москве нужно рассматривать в контексте избирательной кампании в США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Я не хочу вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом Доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, которые по их мнению, способны повлиять на избирателей в свою пользу", - сказал Лавров в ответ на вопрос о словах Трампа.

"Не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было, очевидно, в контексте избирательной кампании и комментировать мне это не хочется", - добавил министр.

Путин ранее заявил, что он "не припомнит" разговора с Трампом, в ходе которого тот якобы угрожал "ударом по Москве".

Путин оценил желание Трампа завершить конфликт на Украине

Ранее Трамп в ходе встречи с редакцией газеты The Wall Street Journal заявил, что якобы угрожал Путину ударить по центру Москвы, "по куполам, где он живет", в случае нападения на Украину.