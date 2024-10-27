Лавров раскрыл содержание беседы Путина и Си Цзиньпина о переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин во время общения на казанском саммите БРИКС с главой КНР Си Цзиньпином рассказал китайскому лидеру, что глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно срывал переговоры по мирному разрешению конфликта на Украине. Такое заявление в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. Вот, собственно и все. Мы, как президент Путин подтвердил, к переговорам готовы. Это было не раз, и каждый раз, когда эти переговоры завязывались и приводили к какому-то результату, киевский режим, как говорят в народе, отползал от договоренности", - отметил глава российской дипломатии.

Видео беседы с Лавровым опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Путин: РФ рассмотрит любые инициативы по Украине, исходя из реалий

Ранее на полях саммита БРИКС Лавров заявил, что различные заявления и "планы" Зеленского попросту смешны, и Россия рассматривает их как не особо увлекательный комикс.