Путин в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что РФ ценит усилия КНР по Украине
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани подчеркнул, что РФ ценит усилия КНР, Бразилии и других партнеров РФ по поиску путей мирного урегулирования на Украине.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Владимир Владимирович подтвердил, что мы ценим стремление Китая, Бразилии и других наших стратегических партнеров из глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта", - сказал Лавров.