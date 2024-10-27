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Путин в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что РФ ценит усилия КНР по Украине

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани подчеркнул, что РФ ценит усилия КНР, Бразилии и других партнеров РФ по поиску путей мирного урегулирования на Украине. 

Путин в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что РФ ценит усилия КНР по Украине
© ТАСС

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Владимир Владимирович подтвердил, что мы ценим стремление Китая, Бразилии и других наших стратегических партнеров из глобального Юга искать мирные пути урегулирования этого конфликта", - сказал Лавров.

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