Путин в беседе с Си Цзиньпином подчеркнул, что РФ ценит усилия КНР по Украине

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани подчеркнул, что РФ ценит усилия КНР, Бразилии и других партнеров РФ по поиску путей мирного урегулирования на Украине.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.