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В Турции начали подготовку к визиту Путина

Турция начала подготовку к визиту президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости дипломатический источник.

В Турции начали подготовку к визиту Путина
© Лента.ру

При этом конкретные сроки поездки российского лидера еще не обозначены, уточнил он. До этого Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях саммита БРИКС в Казани.

Путин встретился с Эрдоганом на саммите БРИКС

Эрдоган рассказал о впечатлениях от переговоров с Путиным и заявил, что у российского президента есть оформленное стремление к прекращению огня на Украине.

«Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня», — подчеркнул турецкий лидер.

Политика
Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
БРИКС
Казань
Турция
Украина