Властям стран Прибалтики следует прекратить политику угроз в отношении местных церквей за связи с РПЦ, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

По его словам, в прибалтийских государствах грозят церквям закрытием за «малейшее упоминание о связях с РПЦ».

«Мы решительно выступаем против такой политики и требуем прекратить беззаконие и вмешательство в их церковные дела», — цитирует Аскальдовича РИА Новости.

Он отметил, что усиление давления на православные автокефалии в Прибалтике стало наблюдаться после движения киевского режима к запрету Украинской православной церкви.

В апреле в Эстонии пригрозили закрыть монастыри, если они не выйдут из подчинения Русской православной церкви.

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В 2022 году РПЦ также осудила самостоятельное признание парламентом Латвии «независимости» Латвийской православной церкви.