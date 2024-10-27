Палестина поддержала идею России о «ближневосточном квартете»

Палестинское руководство выразило всецелую поддержку предложению президента России Владимира Путина о расширении «ближневосточного квартета». Об этом сообщил советник президента автономии Махмуд аль-Хабаш в беседе с РИА Новости.

«Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении "квартета", поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства», — сказал аль-Хабаш.

Речь идет о инициативе Путина, согласно которой к «ближневосточному квартету» страны-члены Евросоюза (ЕС), Россию, США и Организацию Объединенных Наций (ООН).

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возложил ответственность за эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем на США. Он также рассказал, что США годами блокировали любые сигналы Совета безопасности ООН, утверждая, что «тихая региональная дипломатия эффективнее».