Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что план стран Запада сменить власть в Грузии с помощью поддержки оппозиции провалился, несмотря на возможные беспорядки. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

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По его словам, Запад замышлял превратить Грузию «в свою полуколонию», пообещав влиться в «мультигендерную и небинарную» семью европейских народов, однако жителей страны такая перспектива не привлекла.

Пушков также отметил, что главе государства Саломе Зурабишвили не удалось убедить грузин в прелестях европейских ценностей. Он также усомнился, соответствует ли ее деятельность интересам Грузии.

«Если Саломе Зурабишвили, подобно библейской Саломее, задумывала станцевать политический танец семи покрывал, всякий раз открывая гражданам страны прелести присоединения к Евросоюзу, то он ей явно не удался. Большинство она не соблазнила. И теперь, после выборов, вновь принесших победу «Грузинской мечте», встает вопрос о том, насколько сама Зурабишвили как президент созвучна настроениям грузинского народа?!», — написал парламентарий.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Глава МИД Венгрии оценил парламентские выборы в Грузии

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися. При этом грузинская оппозиция заявила о непризнании итогов парламентских выборов.