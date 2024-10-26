МИД пригрозил ЕС за попытки «прикарманить» доходы от активов РФ

МИД России пригрозил ЕС за попытки «прикарманить» доходы от активов
Ответ Москвы на попытки Брюсселя «прикарманить» доходы от российских активов не заставить себя ждать, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что мошеннические действия ЕС и Запада зашкаливают по степени цинизма и беспринципности, передает корреспондент NEWS.ru.
Решительный ответ российской стороны на очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от «замороженных» активов Российской Федерации не заставит себя ждать, — сказала дипломат.
Захарова объяснила, что по задумке ЕС до конца 2025 года Брюссель даст Киеву кредит до €35 млрд, а покрывать его Запад будет прибылью, получаемой от российских госрезервов. Представитель МИД РФ подчеркнула, что этот механизм — очередная мошенническая схема Евросоююза по присвоению чужой собственности.
Замглавы Минфина заявил, что использование активов РФ Западом незаконно
Впрочем, обворовывать целые страны и континенты «коллективному Западу» не привыкать. Методы меняются, но суть, как и столетия назад, остается прежней, — добавила Захарова.