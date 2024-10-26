Медведев прокомментировал запуск завода Rheinmetall на Украине

Медведев прокомментировал запуск первого завода концерна Rheinmetall на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал запуск первого завода немецкого концерна Rheinmetall на Украине.
Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что состоялся запуск первого завода концерна на Украине. Он пояснил, что в конце года предприятие выпустит первую партию боевых машин пехоты Lynx.
«Rheinmetall запустил в работу первый из четырёх военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве», — отметил Медведев.
Rheinmetall запустил производство бронетехники на Украине
Свою публикацию глава Совбеза сопроводил видеороликом, на кадрах которого происходит эпичный взрыв.