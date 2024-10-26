В МИД РФ рассказали об идее генсека ООН по судоходству в Черном море

Президент России Владимир Путин может рассмотреть инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по судоходству в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД РФ.

Он обратил внимание, что аналогичное предложение генсека по восстановлению судоходства в Черном море, сделанное в июле 2022 года, «не сработало из-за того, что не выполнялся второй компонент этой инициативы (облегчение экспорта российского продовольствия и удобрений)».

Стало известно, о чем говорил Путин с генсеком ООН

Как отметил источник, в марте текущего года Гутерриш осуществил «еще один заход», на который Россия была готова согласиться. Однако в последний момент президент Украины Владимир Зеленский отказался от этой идеи.

Источник также рассказал, что российский лидер пообещал изучить нынешнюю инициативу генсека по судоходству, которая, вероятно, была разработана украинской стороной.