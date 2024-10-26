В Вологодской области объяснили эмоциональные слова губернатора

Эмоциональные высказывания губернатора Вологодской области Георгия Филимонова на встрече с представителями аграрного сектора были связаны с вовлеченностью в острые проблемы отрасли, рассказала начальник департамента информационной политики региона Валерия Решетникова. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появились публикации об инциденте на мероприятии с аграриями. Журналисты отметили, что губернатор якобы призвал работников сектора быть благодарными, запретил одному из телеканалов съемку и попросил корреспондентов СМИ удалиться.

«Мероприятие собрало всех ведущих представителей аграрного сектора, и помимо торжественной части праздника, появилась редкая возможность доверительного разговора руководителя региона с профессиональной аудиторией», — подчеркнула Решетникова.

По ее словам, в аналогичных случаях просьба приостановить съемку всегда находила полное понимание не только со стороны официальных СМИ, но «даже у независимых блогеров».

Начальник департамента разъяснила, что эмоции губернатора в ходе встречи были связаны с вовлеченностью в острые проблемы отрасли и необходимостью быстрых управленческих решений.

По ее оценке, неравнодушие и искреннее желание добиться перемен к лучшему — одно из главных качеств, определяющих успех работы руководителей высокого уровня.