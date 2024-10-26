Депутат Парфенов высказался о ролике с проституткой в кабинете Госдумы

Депутат Государственной Думы (ГД) от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Денис Парфенов не ответил на вопрос журналистов о видеоролике, где человек, похожий на него, проводит время с проституткой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

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По данным издания, парламентарий назвал скандальные кадры «домыслами» и «измышлениями» Он также предпочел не отвечать на вопрос, готов ли сдать мандат.

Видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим на Парфенова, разошлась по сети 20 сентября. На кадрах видно, как неизвестный человек, внешне схожий с депутатом ГД, использует один из кабинетов в здании нижней палаты российского парламента для интимных встреч.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился вопросом журналиста о ролике с участием мужчины, похожего на Парфенова. А представители общественного движения «Ветераны России», в свою очередь, предложили возможному участнику видео поехать в зону специальной военной операции.