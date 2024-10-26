Захарова отреагировала на авиаудар Израиля по Ирану

Москва призывает все вовлеченные стороны к сдержанности в связи с авиационными ударами Израиля по территории Ирана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

В ночь с 25 на 26 октября ВВС Израиля совершили скоординированные с США авианалёты на ряд военных объектов в иранских провинциях Тегеран, Илам и Хузестан.

Иран призвал мировое сообщество остановить Израиль

Захарова пояснила, что Москва глубоко обеспокоена непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Ираном и Израилем, которая создаёт реальные угрозы стабильности и безопасности в регионе.

«Очевидно, что её первопричины кроются в неурегулированности палестино-израильского конфликта на основе известных решений Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН, что провоцирует всё нарастающую напряжённость», — подчеркнула представитель МИД.

Россия призывает все вовлечённые стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию, отметила Захарова.