Проект о запрете "деструктивных идеологий" могут внести в Госдуму до конца года

Проект закона о запрете пропаганды "деструктивной идеологии" могут внести в Госдуму до конца этой сессии. Об этом заявила ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

© Газета.Ru

"Такой законопроект у нас готовится, и, я думаю, в ближайшее время межфракционно он будет внесен в Государственную думу. В этой сессии", — сказала Лантратова.

Седьмая сессия нижней палаты парламента продлится с 3 сентября по 29 декабря 2024 года.

О работе над проектом закона 17 октября сообщала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, речь идет о "запрете деструктивной информации в целом".

Что под этим подразумевается, депутат не уточняла.

В Госдуме заявляли, что к «деструктивной информации» можно отнести ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), чайлдфри и квадробинг.

17 октября нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.