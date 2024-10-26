Известная партия сменит идеологию на «патриотический социализм»

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) сменит идеологию на «патриотический социализм», о чем заявил ее лидер Сергей Миронов. Его цитирует «Коммерсантъ».

По мнению Миронова, в условиях спецоперации социализм не может быть каким-либо иным, кроме как патриотическим. «Потому что идеалы [социализма], которые преданы сегодня всеми социал-демократическими партиями Европы, еще впереди», — посчитал он.

Также Миронов на съезде партии рассказал об уходе с поста сопредседателя политической силы Геннадия Семигина. При этом депутат Госдумы останется членом партии. По словам лидера СРЗП, после сложения своих полномочий Семигин сосредоточится на другой работе. Какой именно, Миронов не уточнил.