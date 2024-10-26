Киеву дадут кредит в $50 млрд с тем, чтобы Владимир Зеленский отказался от идеи создания ядерного оружия, предположила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что страны «Большой семерки» (G7) согласовали предоставление Украине кредита в размере $50 млрд, проценты на который будут выплачены за счет доходов от замороженных российских активов. В США пообещали, что значительная кредита, $20 млрд, будет предоставлена в ближайшее время.

Захарова пояснила, что на прошлой неделе в Брюсселе Владимир Зеленский выдвинул ультиматум, поставил Запад перед выбором: «либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие».

Захарова жестко отреагировала на новый ультиматум Зеленского

По ее словам, западные страны осадили украинского лидера, заставили его сменить откровенно провокационную формулу на относительно более мягкую: «Украина выбирает НАТО». А затем, чтобы «не вякал про ядерное оружие», дали $50 млрд.

США не жалко денег, в связи с тем, доллары ничем не обеспечены, а бумага и чернила есть, отметила дипломат.

В 1938 году Уинстон Черчилль написал Ллойду Джорджу и барону Уолтеру Гиннессу, что, выбирая между позором и войной, выбирающий позор всегда получит войну, напомнила дипломат.

Зеленский, постоянно выбирающий и противостояние и позор одновременно, решил обогатить мировую историографию поразительной в своей абсурдности политикой, резюмировала Захарова.