Объяснивший взломом публикацию о бойцах «Ахмата» депутат покинул еще один пост

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов на XIV съезде рассказал об уходе с поста сопредседателя политической силы Геннадия Семигина. При этом, уточнил Миронов, депутат Госдумы останется членом партии, передает ТАСС.

По словам лидера СРЗП, после сложения своих полномочий Семигин сосредоточится на другой работе. Какой именно, Миронов не уточнил.

Справоросс за этот год покинул сразу несколько должностей, чему предшествовал скандал с публикацией записи на сайте движения «Патриоты России», которое он сам и возглавляет. В сентябре прошлого года там появилось сообщение о том, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» пинками загоняют российских военных на поле боя.

Вскоре после того, как информация разошлась по социальным сетям, запись пропала с сайта, а Семигин списал ее публикацию на работу хакеров. Блогер и военкор Евгений Рассказов не поверил в такую версию, о чем сообщил публично. Через несколько месяцев Семигин подал на него в суд за оскорбление чести и достоинства и выиграл дело. Сумма компенсации составила 500 тысяч рублей.

В мае Семигина сняли с поста главы комитета по делам национальностей. Официальной причиной отставки была названа ротация, но блогеры не сомневались, что таким образом СРЗП пытается погасить скандал. В июле Семигин также лишился места в совете по национальным отношениям.