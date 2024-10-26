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Объяснивший взломом публикацию о бойцах «Ахмата» депутат покинул еще один пост

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов на XIV съезде рассказал об уходе с поста сопредседателя политической силы Геннадия Семигина. При этом, уточнил Миронов, депутат Госдумы останется членом партии, передает ТАСС.

Объяснивший взломом публикацию о бойцах «Ахмата» депутат покинул еще один пост
© globallookpress.com

По словам лидера СРЗП, после сложения своих полномочий Семигин сосредоточится на другой работе. Какой именно, Миронов не уточнил.

Справоросс за этот год покинул сразу несколько должностей, чему предшествовал скандал с публикацией записи на сайте движения «Патриоты России», которое он сам и возглавляет. В сентябре прошлого года там появилось сообщение о том, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» пинками загоняют российских военных на поле боя.

Вскоре после того, как информация разошлась по социальным сетям, запись пропала с сайта, а Семигин списал ее публикацию на работу хакеров. Блогер и военкор Евгений Рассказов не поверил в такую версию, о чем сообщил публично. Через несколько месяцев Семигин подал на него в суд за оскорбление чести и достоинства и выиграл дело. Сумма компенсации составила 500 тысяч рублей.

В мае Семигина сняли с поста главы комитета по делам национальностей. Официальной причиной отставки была названа ротация, но блогеры не сомневались, что таким образом СРЗП пытается погасить скандал. В июле Семигин также лишился места в совете по национальным отношениям.

Политика
Геннадий Семигин
Сергей Миронов
Госдума