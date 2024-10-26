В Брюсселе Зеленский вновь решил выдвинул всему миру очередной свой ультиматум, который звучал так: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие".

Но как пишет российский дипломат, "постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю. Сегодня формула Зеленского звучит так: "Украина выбирает НАТО".

А "чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов", написала Захарова в своем Telegram-канале и добавила: "Жалко что ли? Доллары и так ничем не обеспечены. Бумага есть, чернила тоже".

Дипломат также напомнила отрывок из письма Уинстона Черчилля Ллойду Джорджу и барону Уолтеру Гиннессу, написанное в 1938 году и в котором говорится, что, "выбирая между позором и войной, выбирающий позор всегда получит войну".

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