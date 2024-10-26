Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в ноябре.

В частности, это закон, направленный на совершенствование миграционной сферы.

«Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

По словам Володина, это повысит безопасность в цифровой среде.

В ноябре вступает закон, согласно которому полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно.