В РФ назвали два способных приблизить окончание украинского конфликта события

Приблизить окончание специальной военной операции (СВО) могут капитуляция президента Украины Владимира Зеленского и его досрочная отставка, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Такие два способных повлиять на завершение украинского конфликта события сенатор назвал в разговоре с «Лентой.ру».

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«Я думаю, что способны приблизить окончание спецоперации капитуляция режима Зеленского и его досрочная отставка. Эти два фактора. Больше ничего», — заявил Джабаров.

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Сенатор отметил, что президентские выборы в США не способны повлиять на окончание украинского конфликта.

Ранее американское издание NBC со ссылкой на собственные источники сообщило, что европейские и американские чиновники начали обсуждать с украинскими властями возможное начало мирных переговоров с Россией. Пока дискуссия носит самый общий порядок, обсуждается в том числе и то, что Киеву по итогам военных действий придется чем-то пожертвовать.