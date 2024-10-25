Захарова рассказала о сроках действия договора с КНДР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что договор между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вступит в силу после обмена ратификационными грамотами, документ является бессрочным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Подписание указанного документа является закономерным следствием выхода традиционных отношений братской дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами на беспрецедентно высокий уровень. <...> Завершающим этапом процесса ратификации станет обмен с корейской стороной ратификационными грамотами, с этого момента договор между Россией и КНДР получит юридическую силу. Договор является бессрочным", - сказала она.

Захарова отметила, что в договор также заложены базовые принципы дальнейшего развития российско-корейских связей, нацеленных на углубление партнерства и стратегической кооперации по широкому спектру приоритетных для двух государств направлений, построение справедливой международной системы.

"Следует отметить, что данный документ носит неконфронтационный, оборонительный характер и не направлен против интересов третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии", - добавила дипломат.

Госдума ратифицировала договор о партнерстве с КНДР

Проект федерального закона о его ратификации был рассмотрен на заседании комитета Госдумы РФ по международным делам 23 октября. На следующий день в ходе своего пленарного заседания Госдума ратифицировала договор.