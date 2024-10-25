Захарова рассказала о последнем этапе ратификации договора между РФ и КНДР

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что соглашение между Россией и КНДР является бессрочным. Об этом сообщает РИА Новости.

Она пояснила: "Заключительным этапом ратификации станет обмен ратификационными грамотами с корейской стороной, и с этого момента данный договор приобретет юридическую силу. Он бессрочный".

Новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня. Согласно этому соглашению, если одна из сторон станет объектом вооруженной агрессии со стороны какого-либо государства или группировки стран и окажется в состоянии войны, другая сторона обязуется незамедлительно предоставить военную и иную поддержку всеми доступными средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а также в соответствии с национальным законодательством РФ и КНДР. Кроме того, в рамках восьмой статьи стороны создадут механизмы для организации совместных мероприятий, направленных на укрепление обороноспособности, предотвращение войны и обеспечение мира и безопасности как в регионе, так и на международном уровне.

Накануне Путин заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован, и у Москвы нет ни малейших сомнений в серьезности намерений северокорейского руководства в отношении соглашений с Россией. По его словам, что и как РФ и Северная Корея будут делать в рамках договора, является делом двух стран.